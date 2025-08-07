В Астрахани жителей экстренно эвакуировали из разрушающегося дома

07 августа 2025, 15:58

Фото: iStock/Roman Novitskii

Жителей многоквартирного дома в Астрахани экстренно эвакуировали из-за угрозы аварийной ситуации после смещения плиты в подвале. Об этом рассказал мэр города Игорь Редькин в своем telegram-канале.





Многоэтажка находится по адресу: улица Татищева, 10. Там произошло смещение плиты перекрытия в подвальном помещении, в результате чего возникла аварийная ситуация. Это выявилось во время проведения ремонтных работ на тепловых сетях.





«На место оперативно выехали специалисты аварийно-спасательного центра. Спасатели провели эвакуацию жителей подъездов с первого по третий», — поделился глава города.