В Москве задержали нарушителей, пытавшихся скрыться от полиции на катерах

07 августа 2025, 16:16

Фото: медиасток.рф

В Москве сотрудники транспортной полиции задержали двух человек, пытавшихся скрыться на катерах по акватории Москвы-реки, сообщают в пресс-службе МВД.





По данным ведомства, житель Санкт-Петербурга организовал незаконную точку проката катеров в не предназначенном для этого месте. Когда правоохранители начали буксировку маломерных судов, мужчина вместе со своей подругой попытались скрыться, запрыгнув в два катера у пристани. После непродолжительной погони речная полиция задержала нарушителей.



Суд приговорил женщину к административному аресту за неповиновение полиции, а мужчине выписал штраф в размере 4 тысяч рублей за незаконную предпринимательскую деятельность.



В МВД подчеркнули, что инцидент произошёл в рамках регулярных рейдов по выявлению несанкционированных точек проката водного транспорта в столице.

