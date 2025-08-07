В Москве задержали нарушителей, пытавшихся скрыться от полиции на катерах
В Москве сотрудники транспортной полиции задержали двух человек, пытавшихся скрыться на катерах по акватории Москвы-реки, сообщают в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, житель Санкт-Петербурга организовал незаконную точку проката катеров в не предназначенном для этого месте. Когда правоохранители начали буксировку маломерных судов, мужчина вместе со своей подругой попытались скрыться, запрыгнув в два катера у пристани. После непродолжительной погони речная полиция задержала нарушителей.
Суд приговорил женщину к административному аресту за неповиновение полиции, а мужчине выписал штраф в размере 4 тысяч рублей за незаконную предпринимательскую деятельность.
В МВД подчеркнули, что инцидент произошёл в рамках регулярных рейдов по выявлению несанкционированных точек проката водного транспорта в столице.