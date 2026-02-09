Достижения.рф

В Химках пьяный мужчина стрелял с балкона 23-го этажа

В подмосковных Химках мужчина устроил стрельбу с балкона на Ленинском проспекте
В Химках полиция проводит проверку после ночной стрельбы из охолощенного оружия. Подробности сообщает УМВД Московской области.



Инцидент произошёл в ночь на 8 февраля на Ленинском проспекте. Согласно предварительным сведениям, 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на общий балкон многоквартирного дома и произвёл несколько выстрелов в воздух.

Полиция среагировала оперативно: наряд прибыл на место вызова в течение семи минут. Правоохранители задержали стрелка и изъяли оружие. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, проводят необходимые мероприятия и опрашивают свидетелей.

Ольга Щелокова

