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Подросток погиб в ЛНР во время демонстрации стрельбы из гранатомета

30 октября 2024, 10:05
(обновлено   )
Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

В ЛНР военный хотел показать подростку, как стрелять из гранатомёта, но боеприпас взорвался внутри ствола. Военный и ребенок погибли. Об этом пишет Baza.


По данным издания, отец 13-летнего подростка из Ставрополя с сентября проходит военную службу в ЛНР. 27 октября к нему приехали его жена и сын. Командир подразделения познакомился с мальчиком и решил продемонстрировать, как стрелять из гранатомета.

Однако, когда военный выстрелил, боеприпас взорвался внутри ствола. Командир сразу погиб, а подросток получил серьезное ранение. Его отвезли в ближайшее медицинское учреждение, однако спасти его не смогли. Ребенок умер. Отец мальчика также получил осколочные ранения. Женщина не пострадала.

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Силовики вычислили схему с займами, которая оставила больше ста москвичей без жилья
Полиция в Москве выявила схему с займами, лишившую более ста граждан квартир
30 октября 2024, 10:12

Фото: iStock/Dzurag

Полиция выявила в Москве схему с займами, в результате которой более 100 человек, включая пенсионеров, лишились недвижимости. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что мошенники осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность под предлогом выдачи займов. В период с ноября 2018 года по октябрь 2021 года злоумышленники убеждали своих клиентов, в том числе пенсионеров, взять у них микрокредиты, а в залог оставить квартиру. Когда выяснялось, что человек не может их выплатить, то преступники через суд отбирали у них недвижимость в счет погашения задолженности.

Согласно информации следствия, все кредиты выдавали в офисе одной из микрофинансовый организаций. Договоры займа оформлялись от лица частных инвесторов, с которыми у данной организации были заключены договоры поручения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО
30 октября 2024, 09:18

Фото: iStock/Kenishirotie

Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 000 000 рублей у бойцов СВО. Об этом информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Сообщается, что оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками УМВД по Владимирской области и ФСБ пресекли преступную деятельность подозреваемых, которые работали в пункте отбора на военную службу.

По предварительным данным, они присваивали себе сим-карты, предназначенные для военнослужащих, что позволяло им дистанционно управлять счетами и похищать начисляемые выплаты.

На данный момент зафиксировано пять случаев кражи, общий ущерб составил более 11 000 000 рублей. Следователи возбудили уголовные дела.

В ходе обысков у задержанных были изъяты деньги, мобильные телефоны и документы, имеющие значение для расследования. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сбой на Калужско-Рижской линии метро: увеличены интервалы движения поездов
30 октября 2024, 07:35

Фото: istock/spacedrone808

На «оранжевой» Калужско-Рижской линии метро произошел сбой из-за человека на путях. В результате на южном участке ветки увеличены интервалы между поездами. Об этом проинформировал столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Сообщается, что поезда в обратном направлении продолжают курсировать, однако интервалы между ними увеличены. В настоящее время сотрудники метро работают над восстановлением графика движения.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, информация о состоянии человека, упавшего на рельсы, пока не уточняется. Пассажиров просят проявить терпение и учитывать изменения в расписании.

Заместитель мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов сообщил о добавлении станции «Потапово» на Сокольнической линии и первого участка Троицкой линии в схему Московского метрополитена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
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На МКАД произошло ДТП, движение затруднено
На внутренней стороне 75-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля
30 октября 2024, 07:10

Фото: istock/Bilanol

В результате ДТП на внутренней стороне 75-го километра МКАД, перед Химкинским мостом, произошло столкновение четырех машин. Об этом информирует столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы города. В связи с аварией движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда.

Обстоятельства инцидента и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Ранее стало известно, что серийный убийца и насильник «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии. Согласно источнику РИА Новости, он скончался от онкологии. Отметим, что маньяк был замешан в убийствах шести детей в возрасте от 7 до 12 лет.

До этого в Омской области подросток угнал автомобиль и изрезал женщину. Сообщается, что 38-летняя Ольга Н. приехала в посёлке Марьяновка, чтобы забрать пассажира. На заднее сиденье автомобиля сел 15-летний подросток, которого женщина сразу узнала, им оказался сын её знакомых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Львовский суд привлек Зеленского к делу по иску украинца
Экономическая правда: суд привлек Зеленского к делу по иску клиента
30 октября 2024, 04:35

Львовский окружной административный суд принял решение привлечь президента Украины Владимира Зеленского к делу по иску клиента компании «Фридом финанс Украина»,
На компанию ранее были наложены санкции Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на постановление суда.

Согласно публикации, иск подан против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, так как активы клиентов компании были заблокированы. Истец требует признать бездействие комиссии и обязать ее подготовить проект изменений в указ о санкциях для рассмотрения президентом.

Истец также ходатайствовал о привлечении Зеленского к делу в качестве третьей стороны, что суд удовлетворил, включив его в процесс. Санкции против «Фридом финанс Украина» были введены СНБО в октябре 2022 года, что привело к блокировке активов и утрате доступа клиентов к своим средствам.

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Обнимавшаяся на улице в Краснодаре пара открыла стрельбу
Полиция Краснодара проверяет видео с парой, открывшей стрельбу на улице
30 октября 2024, 02:27

Фото: istock/guruXOOX

Полиция Краснодара начала проверку, устанавливает личности молодых людей и выясняет мотивы их действий.
В Краснодаре начата проверка после появления в сети видео, на котором молодая пара обнимается на улице и производит выстрелы из пистолета, сообщило УМВД города. Инцидент произошел в Пашковском жилом массиве на улице Крупской.

На видео видно, как молодой человек выводит девушку на улицу, помогает ей навести оружие, после чего слышны выстрелы. Девушка отступает, но парень приобнимает её и они вместе совершают ещё один выстрел.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года в одну из больниц Темрюка поступила 10-месячная девочка. Ребенок случайно опрокинул на себя кружку с кипятком и получил ожоги. Врачи настояли на госпитализации, но заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ночью того же дня малышка скончалась в палате.

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Российский журналист пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси
Журналист РИА Новости пострадал во время мининга оппозиции в Тбилиси
29 октября 2024, 21:46

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Корреспондент РИА Новости пострадал во время митинга оппозиции в Тбилиси. Об этом сообщает агентство.
Журналист рассказал, что протестующие были возмущены, услышав русскую речь. Они начали преследовать журналиста, скандируя антироссийские лозунги. Над его головой они нести мегафон с громкой сиреной, от которой мужчина получил звуковой удар.

Окружённый толпой протестующих он упал на землю, но ему на помощь оперативно подоспели грузинские правоохранители. Они проводили корреспондента до такси и отправили его в гостиницу. В настоящее время он в безопасности, его здоровью ничто не угрожает.

Во вторник демонстранты, большинство из которых составляет молодёжь, подошли с маршем к зданию парламента Грузии в Тбилиси. Накануне там состоялся крупный оппозиционный митинг, инициированный президентом Саломе Зурабишвили. Митингующие недовольны результатами прошедших в стране парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия.

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В Газе шестилетняя девочка на плечах донесла раненую сестру до больницы
29 октября 2024, 20:16

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

В секторе Газа шестилетняя девочка на спине несла в лагерь попавшую в аварию сестру. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
Отмечается, что шестилетняя девочка по имени Камар Субух шла по дороге в Газе, неся на спине раненую пятилетнюю сестру Сумайю. Они направлялись в сторону лагеря Бурейдж, где девочке могли оказать необходимую медицинскую помощь.

По пути им встретился мужчина, который подвёз детей. Камар рассказала, что несла сестру в течение часа. Им пришлось добираться до больницы самостоятельно, поскольку машин скорой помощи не хватило, чтобы довезти их.


По данным телеканала сёстры отправились продавать печенье, чтобы на полученные деньги купить молоко и подгузники для младшего брата. Но по дороге Сумайя попала под машину.

Камар рассказала, что очень скучает по отцу, которого не видела с того момента, как её семья отправилась искать убежище на севере Газы. Девочка добавила, что очень хочет, чтобы все жители региона вернулись в свои дома.

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ВИЧ и «групповые дела» для богатых: Наталью Алешникову жестоко убили на Бульваре роз, новые детали и в чем подозревают подругу
29 октября 2024, 18:31

Наталья Алешникова (Фото: соцсети Н. Алешниковой)

Злоумышленники, похитившие 47-летнюю бизнесвумен Наталью Алешникову из Балаково во дворе её дома и жестоко убившие её в лесу, до сих пор не найдены. При этом основные подозреваемые по делу уже освобождены. В эфире программы «Малахов» выяснились шокирующие детали, указывающие на то, что жертва не была той, за кого себя выдавала. Подробности – в материале «Радио 1».

Похищение и убийство


Вечером 22 сентября, за день до своего дня рождения, предпринимательница Наталья Алешникова исчезла во дворе своего дома в Балаково (Саратовская область). Её насильно усадили в собственный внедорожник Toyota, после чего увезли в неизвестном направлении. На следующий день Наталью объявили в розыск. Первым забил тревогу её супруг, который не дождался её возвращения и не смог дозвониться до неё.

Цели преступников с самого начала вызывали множество вопросов. По словам мужа Натальи, угроз не поступало, и никто не требовал выкуп. Наталья и её супруг владели салоном красоты, клининговой компанией, сетью магазинов, а также имели престижный автомобиль и квартиру в элитном районе.

Первоначально правоохранительные органы предположили, что причиной убийства могла стать её профессиональная деятельность. Однако вскоре эту версию оставили и выдвинули другую: возможно, Наталью заказала жена её предполагаемого любовника, желая отомстить сопернице. Но и эта гипотеза не подтвердилась. В итоге Светлану и её мужа Алексея, подозреваемого в связи с Натальей, отпустили без предъявления обвинений.

Слева направо — Ольга Шимер и Наталья Алешникова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Тайная жизнь Алешниковой


Корреспонденты нашли давнего друга погибшей, который поделился интересной информацией о ней. По его словам, несмотря на то что Наталья была замужем, её образ жизни нельзя было назвать традиционным: она зарабатывала деньги, предлагая мужчинам определённые услуги.

«Наталья вела крайне насыщенную жизнь. Ей нравилось бывать на тусовках и вечеринках. Танцы у шеста были её страстью, она получала от них огромное удовольствие. О её настоящей жизни знали немногие. Однако те, кто был осведомлён, понимали, на чем она зарабатывала себе достаток. Если прямо, то речь о проституции… Слухи ходили всякие — и о любовниках, и о связях группового характера. Многие мужчины обращались к ней для организации тематических вечеринок. У неё был обширный круг общения. Наталью не интересовали мужчины из рабочего класса — преимущественно её окружали успешные бизнесмены и другие состоятельные люди. Хоть все знали, что она замужем, это не мешало ей ночами развлекаться с подругами», — рассказал мужчина корреспондентам передачи «Малахов», сохранив анонимность.

О том, что Наталья была вовлечена в неоднозначные дела, упоминает и журналист Сергей Губанов, который детально изучил слухи, ходившие по Балаково.

«Жена бывшего полицейского рассказала мне: "Весь город знает о том, что на самом деле случилось“. И просто перечислила следующие факты: вызывающие танцы, эта вся яркая жизнь, сомнительные связи… Все это могло мгновенно выйти за грань… Эскорт? Это слишком прямое слово, и я предпочту его не использовать. Но косвенно это определенно могло оказать влияние… Такие ужасные события возможны, если у кого-то накопилось внутри чересчур много», — заявил Губанов.
В местных социальных сетях начали распространяться слухи о том, что Наталья могла попытаться шантажировать одного из своих «клиентов», требуя значительную сумму за сохранение в тайне интимных подробностей, что могло стать причиной её трагической гибели.


Следы пыток

Основной версией убийства остается бизнес, полагает подруга погибшей. Она также уверена, что близкие и друзья Натальи что-то скрывают, потому как следствию до сих пор не удается добиться истины. Еще одна подруга Натальи Елена Ионова назвала убийство резонансным и рассказала о странных следах на теле женщины, напоминающих пытки.

«Что могло произойти, чтобы перерезали горло. Это резонанс. Это показательное убийство. Все говорят о том, что она бизнесвумен, но каких-то больших денег не крутилось. Да, она танцевала, я снимала видео, где она танцевала на пилоне, но я в этом не вижу ничего такого», — поделилась Елена.

Она также сообщила, что Наталью, вероятно, пытали. На щеке погибшей были странные следы.


Подруга убитой Алешниковой напала на съемочную группу шоу «Малахов»


Ольга Шимер (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Ольга, которая также была подругой погибшей и занималась вместе с ней танцами на пилоне, какие-либо комментарии журналистам давать отказалась. Женщина встретила журналистов с явной агрессией, ударив по камере, прежде чем поспешно покинуть зал, где проводит занятия танцами на пилоне.

Она заявила, что не была подругой Натальи и уже дала показания следственным органам, а также прошла тест на детекторе лжи. На вопрос о связи с эскорт-бизнесом Ольга отрицательно ответила. Гости и эксперты программы «Малахов» отметили, что Ольга выглядит испуганной, а её агрессивное поведение может быть защитной реакцией. Они также посоветовали ей раскрыть следствию всю правду, иначе она рискует стать следующей жертвой.

Друг и фотограф, который знал Наталью более 10-ти лет, предположил, что к убийству женщины могла быть причастна Ольга.


«Подруга не приехала на похороны, потому что якобы сломалась машина, но это не причина. Ее предлагали подвести. Возможно, именно она свела Наталью с каким-то человеком, который мог быть позже причастен к убийству», — заявил он.


Связи с высокопоставленными лицами


В эфире программы также прозвучало предположение о том, что у Натальи могли быть влиятельные покровители.

«Какая-то связь с влиятельным человеком у нее есть. Если бы это было импульсивное преступление, то муж и подруга участвовали бы в расследовании, но они молчат. У нее под постами есть лайки очень влиятельных мужчин, чуть ли не местных депутатов», — рассказала одна из подруг убитой.


Другие версии


Один из знакомых Натальи предположил, что убийство Натальи могло произойти из-за заражения ВИЧ какого-либо клиента кем-то из девочек.

«Я слышал, что слово ВИЧ имеет отношение к этой истории. Я хочу сказать, что эта версия тоже обсуждается в Балаково. Тот, кого заразили, мог совершить убийство», — заявил гость.

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