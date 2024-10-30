Подросток погиб в ЛНР во время демонстрации стрельбы из гранатомета

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В ЛНР военный хотел показать подростку, как стрелять из гранатомёта, но боеприпас взорвался внутри ствола. Военный и ребенок погибли. Об этом пишет Baza.
По данным издания, отец 13-летнего подростка из Ставрополя с сентября проходит военную службу в ЛНР. 27 октября к нему приехали его жена и сын. Командир подразделения познакомился с мальчиком и решил продемонстрировать, как стрелять из гранатомета.
Однако, когда военный выстрелил, боеприпас взорвался внутри ствола. Командир сразу погиб, а подросток получил серьезное ранение. Его отвезли в ближайшее медицинское учреждение, однако спасти его не смогли. Ребенок умер. Отец мальчика также получил осколочные ранения. Женщина не пострадала.
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