Обнимавшаяся на улице в Краснодаре пара открыла стрельбу

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Полиция Краснодара начала проверку, устанавливает личности молодых людей и выясняет мотивы их действий.
В Краснодаре начата проверка после появления в сети видео, на котором молодая пара обнимается на улице и производит выстрелы из пистолета, сообщило УМВД города. Инцидент произошел в Пашковском жилом массиве на улице Крупской.
На видео видно, как молодой человек выводит девушку на улицу, помогает ей навести оружие, после чего слышны выстрелы. Девушка отступает, но парень приобнимает её и они вместе совершают ещё один выстрел.
Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года в одну из больниц Темрюка поступила 10-месячная девочка. Ребенок случайно опрокинул на себя кружку с кипятком и получил ожоги. Врачи настояли на госпитализации, но заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ночью того же дня малышка скончалась в палате.
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На видео видно, как молодой человек выводит девушку на улицу, помогает ей навести оружие, после чего слышны выстрелы. Девушка отступает, но парень приобнимает её и они вместе совершают ещё один выстрел.
Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года в одну из больниц Темрюка поступила 10-месячная девочка. Ребенок случайно опрокинул на себя кружку с кипятком и получил ожоги. Врачи настояли на госпитализации, но заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ночью того же дня малышка скончалась в палате.
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Елена Перлова