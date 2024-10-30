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Обнимавшаяся на улице в Краснодаре пара открыла стрельбу

Полиция Краснодара проверяет видео с парой, открывшей стрельбу на улице
30 октября 2024, 02:27
(обновлено   )
Фото: istock/guruXOOX

Фото: istock/guruXOOX

Полиция Краснодара начала проверку, устанавливает личности молодых людей и выясняет мотивы их действий.
В Краснодаре начата проверка после появления в сети видео, на котором молодая пара обнимается на улице и производит выстрелы из пистолета, сообщило УМВД города. Инцидент произошел в Пашковском жилом массиве на улице Крупской.

На видео видно, как молодой человек выводит девушку на улицу, помогает ей навести оружие, после чего слышны выстрелы. Девушка отступает, но парень приобнимает её и они вместе совершают ещё один выстрел.



Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года в одну из больниц Темрюка поступила 10-месячная девочка. Ребенок случайно опрокинул на себя кружку с кипятком и получил ожоги. Врачи настояли на госпитализации, но заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ночью того же дня малышка скончалась в палате.

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Российский журналист пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси
Журналист РИА Новости пострадал во время мининга оппозиции в Тбилиси
29 октября 2024, 21:46

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Корреспондент РИА Новости пострадал во время митинга оппозиции в Тбилиси. Об этом сообщает агентство.
Журналист рассказал, что протестующие были возмущены, услышав русскую речь. Они начали преследовать журналиста, скандируя антироссийские лозунги. Над его головой они нести мегафон с громкой сиреной, от которой мужчина получил звуковой удар.

Окружённый толпой протестующих он упал на землю, но ему на помощь оперативно подоспели грузинские правоохранители. Они проводили корреспондента до такси и отправили его в гостиницу. В настоящее время он в безопасности, его здоровью ничто не угрожает.

Во вторник демонстранты, большинство из которых составляет молодёжь, подошли с маршем к зданию парламента Грузии в Тбилиси. Накануне там состоялся крупный оппозиционный митинг, инициированный президентом Саломе Зурабишвили. Митингующие недовольны результатами прошедших в стране парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия.

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#грузия
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В Газе шестилетняя девочка на плечах донесла раненую сестру до больницы
29 октября 2024, 20:16

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

В секторе Газа шестилетняя девочка на спине несла в лагерь попавшую в аварию сестру. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
Отмечается, что шестилетняя девочка по имени Камар Субух шла по дороге в Газе, неся на спине раненую пятилетнюю сестру Сумайю. Они направлялись в сторону лагеря Бурейдж, где девочке могли оказать необходимую медицинскую помощь.

По пути им встретился мужчина, который подвёз детей. Камар рассказала, что несла сестру в течение часа. Им пришлось добираться до больницы самостоятельно, поскольку машин скорой помощи не хватило, чтобы довезти их.


По данным телеканала сёстры отправились продавать печенье, чтобы на полученные деньги купить молоко и подгузники для младшего брата. Но по дороге Сумайя попала под машину.

Камар рассказала, что очень скучает по отцу, которого не видела с того момента, как её семья отправилась искать убежище на севере Газы. Девочка добавила, что очень хочет, чтобы все жители региона вернулись в свои дома.

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ВИЧ и «групповые дела» для богатых: Наталью Алешникову жестоко убили на Бульваре роз, новые детали и в чем подозревают подругу
29 октября 2024, 18:31

Наталья Алешникова (Фото: соцсети Н. Алешниковой)

Злоумышленники, похитившие 47-летнюю бизнесвумен Наталью Алешникову из Балаково во дворе её дома и жестоко убившие её в лесу, до сих пор не найдены. При этом основные подозреваемые по делу уже освобождены. В эфире программы «Малахов» выяснились шокирующие детали, указывающие на то, что жертва не была той, за кого себя выдавала. Подробности – в материале «Радио 1».

Похищение и убийство


Вечером 22 сентября, за день до своего дня рождения, предпринимательница Наталья Алешникова исчезла во дворе своего дома в Балаково (Саратовская область). Её насильно усадили в собственный внедорожник Toyota, после чего увезли в неизвестном направлении. На следующий день Наталью объявили в розыск. Первым забил тревогу её супруг, который не дождался её возвращения и не смог дозвониться до неё.

Цели преступников с самого начала вызывали множество вопросов. По словам мужа Натальи, угроз не поступало, и никто не требовал выкуп. Наталья и её супруг владели салоном красоты, клининговой компанией, сетью магазинов, а также имели престижный автомобиль и квартиру в элитном районе.

Первоначально правоохранительные органы предположили, что причиной убийства могла стать её профессиональная деятельность. Однако вскоре эту версию оставили и выдвинули другую: возможно, Наталью заказала жена её предполагаемого любовника, желая отомстить сопернице. Но и эта гипотеза не подтвердилась. В итоге Светлану и её мужа Алексея, подозреваемого в связи с Натальей, отпустили без предъявления обвинений.

Слева направо — Ольга Шимер и Наталья Алешникова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Тайная жизнь Алешниковой


Корреспонденты нашли давнего друга погибшей, который поделился интересной информацией о ней. По его словам, несмотря на то что Наталья была замужем, её образ жизни нельзя было назвать традиционным: она зарабатывала деньги, предлагая мужчинам определённые услуги.

«Наталья вела крайне насыщенную жизнь. Ей нравилось бывать на тусовках и вечеринках. Танцы у шеста были её страстью, она получала от них огромное удовольствие. О её настоящей жизни знали немногие. Однако те, кто был осведомлён, понимали, на чем она зарабатывала себе достаток. Если прямо, то речь о проституции… Слухи ходили всякие — и о любовниках, и о связях группового характера. Многие мужчины обращались к ней для организации тематических вечеринок. У неё был обширный круг общения. Наталью не интересовали мужчины из рабочего класса — преимущественно её окружали успешные бизнесмены и другие состоятельные люди. Хоть все знали, что она замужем, это не мешало ей ночами развлекаться с подругами», — рассказал мужчина корреспондентам передачи «Малахов», сохранив анонимность.

О том, что Наталья была вовлечена в неоднозначные дела, упоминает и журналист Сергей Губанов, который детально изучил слухи, ходившие по Балаково.

«Жена бывшего полицейского рассказала мне: "Весь город знает о том, что на самом деле случилось“. И просто перечислила следующие факты: вызывающие танцы, эта вся яркая жизнь, сомнительные связи… Все это могло мгновенно выйти за грань… Эскорт? Это слишком прямое слово, и я предпочту его не использовать. Но косвенно это определенно могло оказать влияние… Такие ужасные события возможны, если у кого-то накопилось внутри чересчур много», — заявил Губанов.
В местных социальных сетях начали распространяться слухи о том, что Наталья могла попытаться шантажировать одного из своих «клиентов», требуя значительную сумму за сохранение в тайне интимных подробностей, что могло стать причиной её трагической гибели.


Следы пыток

Основной версией убийства остается бизнес, полагает подруга погибшей. Она также уверена, что близкие и друзья Натальи что-то скрывают, потому как следствию до сих пор не удается добиться истины. Еще одна подруга Натальи Елена Ионова назвала убийство резонансным и рассказала о странных следах на теле женщины, напоминающих пытки.

«Что могло произойти, чтобы перерезали горло. Это резонанс. Это показательное убийство. Все говорят о том, что она бизнесвумен, но каких-то больших денег не крутилось. Да, она танцевала, я снимала видео, где она танцевала на пилоне, но я в этом не вижу ничего такого», — поделилась Елена.

Она также сообщила, что Наталью, вероятно, пытали. На щеке погибшей были странные следы.


Подруга убитой Алешниковой напала на съемочную группу шоу «Малахов»


Ольга Шимер (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Ольга, которая также была подругой погибшей и занималась вместе с ней танцами на пилоне, какие-либо комментарии журналистам давать отказалась. Женщина встретила журналистов с явной агрессией, ударив по камере, прежде чем поспешно покинуть зал, где проводит занятия танцами на пилоне.

Она заявила, что не была подругой Натальи и уже дала показания следственным органам, а также прошла тест на детекторе лжи. На вопрос о связи с эскорт-бизнесом Ольга отрицательно ответила. Гости и эксперты программы «Малахов» отметили, что Ольга выглядит испуганной, а её агрессивное поведение может быть защитной реакцией. Они также посоветовали ей раскрыть следствию всю правду, иначе она рискует стать следующей жертвой.

Друг и фотограф, который знал Наталью более 10-ти лет, предположил, что к убийству женщины могла быть причастна Ольга.


«Подруга не приехала на похороны, потому что якобы сломалась машина, но это не причина. Ее предлагали подвести. Возможно, именно она свела Наталью с каким-то человеком, который мог быть позже причастен к убийству», — заявил он.


Связи с высокопоставленными лицами


В эфире программы также прозвучало предположение о том, что у Натальи могли быть влиятельные покровители.

«Какая-то связь с влиятельным человеком у нее есть. Если бы это было импульсивное преступление, то муж и подруга участвовали бы в расследовании, но они молчат. У нее под постами есть лайки очень влиятельных мужчин, чуть ли не местных депутатов», — рассказала одна из подруг убитой.


Другие версии


Один из знакомых Натальи предположил, что убийство Натальи могло произойти из-за заражения ВИЧ какого-либо клиента кем-то из девочек.

«Я слышал, что слово ВИЧ имеет отношение к этой истории. Я хочу сказать, что эта версия тоже обсуждается в Балаково. Тот, кого заразили, мог совершить убийство», — заявил гость.

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Раскрыты травмы пострадавшего от нападения пантеры мальчика
Мать ребёнка заявила о рваных ранах сына после нападения пантеры
29 октября 2024, 17:52

Фото: iStock/Olga Skripnik

Мать пострадавшего от нападения пантеры в Иркутской области трёхлетнего Светлана заявила, что у мальчика после происшествия рваные раны головы и спины, расцарапаны рука и нога.
По её словам, она не знала о походе в цирк, куда повёл мальчика его отец, с которым Светлана в разводе.

«Я была не в курсе этого, не отпустила бы ребёнка. Насколько понимаю, у него (отца ребёнка – ред.) в цирке знакомые. Они выпустили пантеру из клетки, и она набросилась на сына. Сын плакал, голова была залита кровью, кругом тоже была кровь», — приводит RT комментарий женщины.

Ранее сообщалось, что в Ангарске цирковая пантера разодрала лицо трехлетнему мальчику, когда он подошёл сфотографироваться с ней.

А в Кузбассе на берегу Томи рыбаки выловили чудовищных размеров судака. Как передаёт «Сiбдепо», несмотря на внушительные габариты, выловленная особь не является самой большой в природе. Отмечается, что судак может достигать в весе до 15 кг.

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#травмы
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В аргентинском городе Вилья-Хесель обрушилось 10-этажное здание отеля
29 октября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/Alessandro2802

Десятиэтажное здание, в котором располагался апарт-отель, обрушилось в аргентинском городе Вилья-Хесель в столичной провинции Буэнос-Айрес. На месте ведутся спасательные работы.
По сообщению местного телеканала TN, обрушение произошло около 1:30 ночи (7:30 по московскому времени). В момент ЧП в отеле было мало постояльцев. Всего под завалами могут находиться от семи до десяти человек, в том числе рабочие, которые проводили не согласованные с муниципалитетом строительные работы. Как сообщает телеканал, ещё месяц назад городские власти обязали владельцев отеля прекратить работы по модернизации здания, которые не были согласованы.

Спасателям удалось связаться с несколькими пострадавшими, которые оказались под завалами. Данных о погибших на данный момент не поступало. На месте работают пожарные и спасательные службы, медики и сотрудники службы безопасности. Также на место происшествия прибыл министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо.

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#сотрудники
#аргентина
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У депутата ГД под угрозой оглашения интимной переписки выманили 100 тысяч рублей
29 октября 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

У депутата Государственной думы Михаила Кислякова шантажисты вытянули 100 тысяч рублей. В случае отказа платить они угрожали обнародовать его переписку фривольного содержания с сайта знакомств.
Женатый парламентарий смалодушничал и предпочёл заплатить, передаёт телеграм-канал Baza. Однако затем шантажисты стали требовать ещё 30 тысяч рублей. Кисляков понял, что злоумышленники не отстанут, и обратился в полицию. По словам «единоросса», он два дня общался с неизвестными, которые угрожали предать огласке его переписку с девушкой с сайта знакомств. Что именно было в беседе, депутат не уточнил.

Интересно, что в ходе расследования правоохранители допросили супругу народного избранника, так что теперь она тоже в курсе переписки мужа. Сам Кисляков в комментарии телеграм-каналу заявил, что «всё это неправда».

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#депутат
#полиция
#сайт
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В больнице 10-месячному ребенку ввели средство для усыпления животных: девочка скончалась, кто виноват
29 октября 2024, 15:17

Фото: istockphoto/globalmoments

В феврале 2022 года в одну из больниц Темрюка поступила 10-месячная девочка. Ребенок случайно опрокинул на себя кружку с кипятком и получил ожоги. Врачи настояли на госпитализации, но заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ночью того же дня малышка скончалась в палате. Подробности – в материале «Радио 1».

Обстоятельства гибели ребенка


Мать девочки рассказала журналистам «КП-Кубань», что после госпитализации ребенка в палату к девочке вошла медсестра. Не включая свет и используя лишь фонарик на телефоне, она сообщила, что необходимо промыть катетер, при этом в руках у неё были шприцы. После ухода медсестры 10-месячная пациентка перестала дышать и двигаться. В панике мать выбежала в коридор, позвав на помощь. Врач попытался провести реанимацию, но было уже слишком поздно — девочку спасти не удалось.


Что говорят в больнице


В первые дни в больнице медперсонал упорно утверждал, что причиной смерти стало неправильное кормление. Якобы девочка задохнулась пищевыми массами. При этом слова матери девочки о том, что она кормила дочь задолго до трагедии, не имели для врачей никакого значения.

Фото: istockphoto/kan2d

Результаты экспертизы


Полную картину произошедшего раскрыла судебная экспертиза. Выяснилось, что медсестра промыла катетер не тем раствором, который требовался. По ошибке она использовала препарат, предназначенный для наркоза и усыпления животных.
Медсестра свою вину не признала.

«В ночь на 13 февраля 2022 года обвиняемая, небрежно относясь к своим профессиональным обязанностям, ненадлежащим образом оказала медицинскую помощь малолетней при промывании катетера. Состояние ребенка резко ухудшилось, что привело к её смерти», — сообщили правоохранители после завершения расследования.

На суде 25-летняя медсестра продолжала настаивать на своей невиновности. В результате ей назначили два года ограничения свободы и такой же срок запрета на занятие лечебной деятельностью.

Иск ​в шесть миллионов


В середине октября стало известно, что родители 10-месячной девочки из Темрюка, скончавшейся в больнице, подали иск на компенсацию морального вреда. После консультаций с адвокатами они определили сумму иска в шесть миллионов рублей.

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#убийство
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Искал девственницу: почему «Каменский Чикатило» насиловал и убивал детей и как мучительно умирал в колонии
Серийный убийца и насильник Бурцев умер от рака в колонии Пермской области
29 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/fotocelia

В колонии «Белый лебедь» умер от рака «Каменский Чикатило» Роман Бурцев. Это произошло еще в 2023 году, однако известно о смерти педофила стало известно только сейчас. «Радио 1» рассказывает историю маньяка, который в период с 1993 по 1996 годы изнасиловал и убил пятерых детей в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Родился в семье алкоголиков


Бурцев родился 13 апреля 1971 года в Каменске-Шахтинском. Его родители были алкоголиками. Он рос сам по себе и был застенчивым ребенком, а уже в 13 лет попал в милицию после нападения на девочку. Он затащил ее в подвал и попытался раздеть. Однако на крики ребенка прибежали взрослые. Романа тогда поставили на учет.

После того случая молодой человек не привлекал к себе внимания. После окончания школы он пошел в армию, а после отучился в ПТУ и устроился электросварщиком в цех.

При этом 22-летний Бурцев испытывал проблемы в общении с женщинами. Он хотел связать жизнь исключительно с девственницей, которой среди ровесниц он найти не смог. Тогда в его голову пришла жуткая идея – переключиться на детей.

Первая жертва Бурцева


В сентябре 1993 года он совершил свое первое убийство. Бурцев подкараулил своих жертв на свалке. 12-летний мальчик Женя и семилетняя девочка Олеся гуляли там без взрослых, а вокруг никого не было. Мужчина решил сначала убить брата, чтобы тот не мешал ему. Тогда он заманил ребенка и несколько раз ударил его железным прутом по голове, после чего мальчик умер.

После этого Бурцев схватил малышку и изнасиловал ее, а после задушил. Тела убитых детей он завалил мусором и спокойно отправился домой.

Фото: iStock/FOTOKITA

Другие жертвы маньяка


Через год Бурцев вновь отправился на поиски жертвы. Тогда ему попалась 12-летняя Марина. Девочка искала потерявшегося кота, а Бурцев предложил помочь ей. Они сели на его мотоцикл, и маньяк увез Марину на пустырь, где изнасиловал и убил. Тело он спрятал.

Еще год спустя Бурцев напал на девятилетнюю Аню. Он изнасиловал и убил ее на берегу реки, куда притащил силой.

В 1996 году маньяк вывез на кладбище девятилетнюю Ирину. Там он изнасиловал и задушил ее. Следующее и последнее свое нападение он совершил через 15 дней. Бурцев утащил в лес двенадцатилетнюю Наташу, где также убил после изнасилования. Однако на этот раз маньяк допустил ошибку.

Маньяк совершил ошибку


До этого момента милиции не удавалось обнаружить тела убитых детей. Однако для того, чтобы спрятать тело своей последней жертвы Бурцев попросил лопату у бабушки, жившей неподалеку. Тело ребенка нашли на следующий день. Позже именно эта бабушка и описала следователям лицо подозрительного мужчины. Тогда силовики подняли архивы и вышли на Бурцева, который в 13 лет пытался раздеть девочку в подвале.

На момент последнего убийства Бурцеву было 25 лет. Он был женат и растил дочь.

Сначала он не признавал вину в совершенных преступлениях, однако позже сдался под давлением силовиков и показал могилы всех убитых детей. По словам душегуба, именно к девочкам его влекло всю жизнь, а женщин он боялся, что и переросло в насилие.

Приговор и жуткая смерть


В 1997 году суд приговорил Бурцева к смертной казни. Однако в этом же году в России вступил в силу мораторий, тогда наказание заменили на пожизненное. Маньяк до конца своих дней отбывал наказание в колонии «Белый лебедь». В 52 года он скончался от онкологии. На похороны родственники не пришли.

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Суд вынес приговор убийце экс-командира подлодки «Краснодар»
На Кубани убийцу экс-командира подлодки «Краснодар» приговорили к 25 годам тюрьмы
29 октября 2024, 15:13

Фото: iStock/Zolnierek

Краснодарский краевой суд приговорил к 25 годам тюрьмы Сергея Денисенко, убившего экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщает РИА Новости.
Из приговора следует, что Денисенко первые пять лет будет находить в тюрьме, а остаток срока – в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год 9 месяцев после освобождения.

По версии следствия, в октябре 2022 года Денисенко вступил в организованную группу, руководство которой поручило ему убить бывшего командира подлодки «Краснодар» из-за служебной деятельности офицера. Некоторое время злоумышленник следил за командиром, изучал его распорядок дня. Затем 10 июля 2023 года он подкараулил жертву в лесопарковой зоне, где Ржицкий совершал пробежки, и выстрелил в него из пистолета с глушителем, полученным от руководства группировки. После этого он скрылся из города, но вскоре был задержан.

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