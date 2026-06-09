Подросток погиб в результате аварии с грузовиком под Новосибирском

09 июня 2026, 06:30

Фото: istockphoto/chokchaipoomichaiya

В Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное дорожно‑транспортное происшествие. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погиб несовершеннолетний водитель.