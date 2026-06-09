Подросток погиб в результате аварии с грузовиком под Новосибирском
В Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное дорожно‑транспортное происшествие. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погиб несовершеннолетний водитель.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 50-летний житель Омска, находившийся за рулем фуры, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21141, которым управлял 17-летний подросток. Второй автомобилист погиб на месте.
Кроме водителя, в салоне ВАЗ-21141 находились двое взрослых пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. По результатам предварительного расследования возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы уточняют все обстоятельства аварии. К настоящему моменту известно, что водителя грузовика некоторое время назад лишили прав.
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