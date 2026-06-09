Двух человек порезали в центре Москвы
В районе столичной улицы Маросейка обнаружили двух молодых людей с ножевыми ранениями. Пострадавших госпитализировали.
По информации РЕН ТВ, инцидент произошел возле одного из баров. Сотрудник питейного заведения заметил на улице двоих мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и истекали кровью.
Один из молодых людей вел себя неадекватно, находясь в бредовом состоянии. Сотрудник заведения незамедлительно вызвал скорую помощь и полицию. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Петербурге охранник торгово-развлекательного комплекса заподозрил посетителя в краже и попытался задержать его. Мужчина в ответ напал на сотрудника с ножницами.
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