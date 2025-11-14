Житель Саратовской области ранил ножом 82-летнюю мать после упрека за пьянство
В Поливановке 58-летний мужчина ударил свою 82-летнюю мать ножом в живот после упрёка за пьянство. Пострадавшая госпитализирована, нападавший задержан.
По информации регионального МВД, инцидент произошёл в доме пенсионерки. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, вступил в ссору с матерью после её замечания и во время конфликта ранил женщину ножом.
Пострадавшую доставили в больницу, ей оказана медицинская помощь. Задержанный признался в содеянном и заявил, что ранее его «закодировали», но он сорвался после долгого воздержания.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
