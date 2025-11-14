Семейная трагедия в Турции: мидии и кумпир стали причиной смертельного отравления
В Стамбуле произошла трагедия с немецкими туристами — семья из четырёх человек получила тяжёлое пищевое отравление после ужина в одном из уличных заведений.
Как сообщает телеканал NTV, семья приехала в Турцию на отдых и вечером попробовала популярные блюда стамбульского стритфуда: мидии с рисом и кумпир.
Ночью 12 ноября всем внезапно стало плохо — у них появились острые боли в животе, высокая температура и признаки серьёзной интоксикации. На место была вызвана скорая помощь, и туристов срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали тяжёлое пищевое отравление и начали реанимационные мероприятия.
Однако спасти троих — двоих несовершеннолетних детей и их мать — не удалось. Они скончались вскоре после госпитализации.Отец семьи перенёс более тяжёлую форму отравления и остаётся в реанимации. Медики продолжают бороться за его жизнь.
Местные власти выясняют, где именно семья покупала еду и могла ли она содержать опасные токсические вещества. Вопрос о проверке продавцов стритфуда находится на контроле полиции и санитарных служб.
