Семейная трагедия в Турции: мидии и кумпир стали причиной смертельного отравления

14 ноября 2025, 16:32

Трое туристов из Германии умерли после уличной еды в Стамбуле

Фото: Istock / 4kodiak

В Стамбуле произошла трагедия с немецкими туристами — семья из четырёх человек получила тяжёлое пищевое отравление после ужина в одном из уличных заведений.