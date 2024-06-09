В Москве рыбак вонзил нож в прохожего и попал на видео

Фото: прокуратуры Москвы
В Москве рыбак нанес ножевое ранение прохожему. Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала видеозапись инцидента в Telegram.
На видео видно, как мужчина борется с другим человеком, затем отталкивает его, возвращается на место и продолжает рыбачить.
Согласно информации прокуратуры, между мужчинами возник конфликт, в результате которого пострадавший получил серьезные травмы. Вопрос о возбуждении уголовного дела против нападавшего решается.
Ранее в Алтайском крае пожилая женщина и беременная сумели обезвредить вооруженного мужчину. Они вырвали нож из его рук, вытолкнули его за дверь и заперлись внутри. Нападавшего приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.
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Согласно информации прокуратуры, между мужчинами возник конфликт, в результате которого пострадавший получил серьезные травмы. Вопрос о возбуждении уголовного дела против нападавшего решается.
Ранее в Алтайском крае пожилая женщина и беременная сумели обезвредить вооруженного мужчину. Они вырвали нож из его рук, вытолкнули его за дверь и заперлись внутри. Нападавшего приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.
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Артем Кузьмин