Пожилой крановщик из Ленобласти задержан за домогательства к 16-летнему подростку

07 августа 2025, 09:32

Фото: медиасток.рф

Около 17:00 5 августа в маршрутке в районе посёлка Оредеж Лужского района Ленинградской области неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки. Отец пострадавшей обратился в полицию, сообщает один из телеграм-каналов.