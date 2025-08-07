Пожилой крановщик из Ленобласти задержан за домогательства к 16-летнему подростку
Около 17:00 5 августа в маршрутке в районе посёлка Оредеж Лужского района Ленинградской области неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки. Отец пострадавшей обратился в полицию, сообщает один из телеграм-каналов.
Вечером следующего дня на проспекте Урицкого в городе Луге задержали 63-летнего жителя поселка Оредеж, работающего крановщиком на одном из петербургских заводов. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.
Также известно, что в 2001 году мужчина уже был осуждён на 20 лет колонии за совокупность преступлений, включая убийство, хулиганство, грабеж и разбой. После освобождения он устроился на работу, однако теперь вновь стал фигурантом уголовного дела.
