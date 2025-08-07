В Сертолово в детском саду травмирована 4-летняя девочка
В Сертолово произошел трагический инцидент: 4,5-летняя девочка была госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса и помещена в реанимацию с серьезными травмами. По информации АН «Оперативное прикрытие», инцидент случился вечером 5 августа.
Мать девочки сообщила, что около 16:40 ее дочь упала во время прогулки в детском саду на улице Дмитрия Кожемякина. В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и гематому затылочной области. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
