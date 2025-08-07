В Сертолово в детском саду травмирована 4-летняя девочка

07 августа 2025, 09:01

Фото: iStock/oleghz

В Сертолово произошел трагический инцидент: 4,5-летняя девочка была госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса и помещена в реанимацию с серьезными травмами. По информации АН «Оперативное прикрытие», инцидент случился вечером 5 августа.