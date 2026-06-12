Мужчина спустил трусы в автобусе и потерся о россиянку в Барнауле
Пассажирка рейсового автобуса №20 стала жертвой непристойных действий утром в пятницу 12 июня. Женщина по имени Дарья почувствовала прикосновение к телу и обнаружила рядом молодого человека со спущенными штанами и нижним бельем, говорится в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».
Пострадавшая начала снимать происходящее на камеру. Увидев это, мужчина поспешил покинуть салон на остановке «Магистральная». Видео с местом происшествия опубликовано в сети.
Ранее схожий инцидент произошел в Воронеже. Очевидцы засняли полуголого мужчину, который бежал по обочине проезжей части, а затем свернул на тротуар. Причины его поведения не уточняются.
Перед этим пассажирка московского метро вышла с семенной жидкостью на штанах после поездки. Подробности в нашем материале.
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