Подросток пострадал на Камчатке в результате падения льда
В городе Елизово (Камчатский край) с крыши торгового здания на 15‑летнего подростка упал лёд. Юношу госпитализировали с травмой головы.
Как сообщили в пресс-службе Елизовской городской прокуратуры, ведомство организовало проверку по факту случившегося. Дополнительно к разбирательству подключилось СУ СКР по Камчатскому краю.
Инцидент произошёл вечером 24 января. В настоящий момент продолжается сбор и анализ информации о причинах падения наледи и соблюдении требований по очистке кровли здания.
Пострадавший находится в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» под наблюдением врачей. Информация о его состоянии уточняется.
