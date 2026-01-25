Достижения.рф

Подросток пострадал на Камчатке в результате падения льда

Фото: iStock/serebryannikov

В городе Елизово (Камчатский край) с крыши торгового здания на 15‑летнего подростка упал лёд. Юношу госпитализировали с травмой головы.



Как сообщили в пресс-службе Елизовской городской прокуратуры, ведомство организовало проверку по факту случившегося. Дополнительно к разбирательству подключилось СУ СКР по Камчатскому краю.

Инцидент произошёл вечером 24 января. В настоящий момент продолжается сбор и анализ информации о причинах падения наледи и соблюдении требований по очистке кровли здания.

Пострадавший находится в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» под наблюдением врачей. Информация о его состоянии уточняется.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0