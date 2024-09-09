СК завел дело на двух пленных ВСУ за расстрелы и мародерство в Курской области

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Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух пленных солдат ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за военные преступления в Курской области, в том числе расстрелы, похищения и мародерство, сообщает пресс-служба СК РФ. Отмечается, что фигурантов взяли в плен во время боев на приграничье.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 36-летнего Виталия Панченко и 30-летнего Ивана Дмитракова», — говорится в сообщении.По данным следствия, 7 августа подозреваемые вместе с другими силами ВСУ незаконно пересекли границу РФ и вступили в бой с ВС РФ, расстреливали мирное население, похищали людей, занимались мародерством в магазинах.
Уголовное дело возбудили по внушительному количеству статей — покушение на убийство, теракт, ношение оружия, посягательство на жизнь правоохранителей, насилие, незаконное пересечение границы, похищение людей, мародерство, угроза убийством.
«В настоящее время в отношении указанных лиц выполняются следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — резюмировали в ведомстве.
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