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Российские военные обнаружили и захватили бронеавтомобиль MaxxPro американского производства в зоне СВО. Об этом военный с позывным Шахтёр сообщил в беседе с журналистами.
Он рассказал, что в ходе разведывательных мероприятий военные обнаружили украинскую бронемашину. Удалось определить, что это американская MaxxPro.
Рядом с ней работали украинские военные. Разведчики передали информацию о расположении бронемашины артиллеристам. Она открыли огонь, но так, чтобы не задеть технику. В итоге бойцы ВСУ разбежались и больше не возвращались к машине, которую вскоре затрофеили российские военные.
Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные бежали из населённого пункта Красногоровка в ДНР, после чего российским солдатам удалось взять его под контроль.
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Рядом с ней работали украинские военные. Разведчики передали информацию о расположении бронемашины артиллеристам. Она открыли огонь, но так, чтобы не задеть технику. В итоге бойцы ВСУ разбежались и больше не возвращались к машине, которую вскоре затрофеили российские военные.
Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные бежали из населённого пункта Красногоровка в ДНР, после чего российским солдатам удалось взять его под контроль.
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Анастасия Чинкова