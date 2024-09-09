В России назвали ещё одну цель нападения ВСУ на Курскую область

Фото: iStock/:EvgeniyShkolenko
Одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область был срыв процесса российских выборов. Об этом заявил председатель высшего совета «Единой России», посол РФ в Минске Борис Грызлов на заседании Президиума Генерального совета и Бюро Высшего совета партии.
Он отметил, что целью ВСУ была попытка сорвать российские выборы и посеять панику в обществе и политической системе.
По словам Грызлова, украинские власти и ранее старались учитывать календарь российских выборов, чтобы раскачать ситуацию.
На агрессию и эскалацию российское общество ответило ещё большей сплочённостью и консолидацией вокруг президента России. В связи с этим, украинской стороне не удалось реализовать свои задачи.
Читайте также:
ВС РФ продвигаются в районах Угледара и Покровска, ВСУ обороняются в Селидово: Последние новости СВО
В США заявили, что Курская авантюра раскрыла безнадежное положение ВСУ
Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ в Курской области
По словам Грызлова, украинские власти и ранее старались учитывать календарь российских выборов, чтобы раскачать ситуацию.
На агрессию и эскалацию российское общество ответило ещё большей сплочённостью и консолидацией вокруг президента России. В связи с этим, украинской стороне не удалось реализовать свои задачи.
Читайте также:
ВС РФ продвигаются в районах Угледара и Покровска, ВСУ обороняются в Селидово: Последние новости СВО
В США заявили, что Курская авантюра раскрыла безнадежное положение ВСУ
Минобороны раскрыло потери боевиков ВСУ в Курской области
Анастасия Чинкова