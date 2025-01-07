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В Зимбабве мальчик выжил, проведя пять дней среди львов

Sky News: в Зимбабве нашли живым мальчика, который провел пять дней среди львов
Фото: iStock/Seyms

Фото: iStock/Seyms

В Зимбабве 7-летнего мальчика обнаружили живым спустя 5 дней после его исчезновения в охотничьем парке, в котором обитают львы, передает Sky News.


Тинотенда Пуду ушел из своего дома в сельской местности в пятницу, 27 декабря, и направился в опасный охотничий парк «Матусадона». Вскоре после его исчезновения была развернута поисковая операция.

По словам депутата Мутсы Муромбедзи, ребенок выживал, питаясь дикими фруктами и ночуя на скалистом выступе «среди рычащих львов и проходящих мимо слонов». По предварительной информации, Тинотенда преодолел 49 км по опасной местности парка.

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#мальчик
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53, пострадали 62 человека
07 января 2025, 08:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая увеличилось до 53 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Тибетского автономного района КНР.
Уточняется, что количество пострадавших возросло до 62. Сотрудники спасательных служб продолжают эвакуацию местных жителей, поскольку сохраняется риск повторных подземных толчков.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник, 7 января, в 9:05 по местному времени (4:05 мск) на территории уезда Тингри. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

До этого сообщалось, что в Хельсинки на Рождество случилось самое сильное в истории города землетрясение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в Тюмени
Бастрыкин взял на контроль дело о живущих на лестнице в доме в Тюмени мигрантах
07 января 2025, 07:15

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о мигрантах, проживающих на лестничной клетке многоквартирного дома в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, мигранты обосновались между лестничными пролетами, что создает угрозу безопасности и порядку в доме. Уточняется, что глава СК России дал поручение руководителю тюменского следственного управления Александру Кублякову предоставить отчет о ходе расследования.

В региональном ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

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Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни не менее девяти человек
07 января 2025, 07:04

Фото: iStock/FabrikaCr

На юге Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 в результате которого погибло минимум 9 человек, сообщает BNO News.
Эпицентр подземных толчков находился в Тибетском автономном районе (ТАР) недалеко от границы с Непалом. Точное число жертв пока не подтверждено. Видео с последствиями происходящего выкладывают вTelegram-канале «Известия».



Вблизи эпицентра разрушены несколько зданий, что усложняет проведение спасательных операций. Толчки ощущались также в соседних Непале, Индии, Бутане и Бангладеше.

Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей, так как сохраняется риск повторных подземных толчков. Центральное телевидение Китая сообщило о значительных разрушениях в регионе.

Геологическая служба США уточнила, что эпицентр землетрясения находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.

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Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США
NBC: Смертельная cнежная буря в США унесла жизни как минимум четырех челове
07 января 2025, 04:06

Фото: iStock/Zuberka

Снежная буря в США унесла жизни как минимум четырех человек, сообщает NBC.
В Канзасе двое погибли в аварии на внедорожнике, съехав с дороги. В Миссури мужчина получил смертельную травму во время уборки снега, а в Техасе один человек замерз на автобусной остановке.

Стихия оставила без электричества более 300 тысяч человек, в то время как на Юге и Среднем Западе перебои с электроэнергией затронули еще около 80 тысяч потребителей. Шторм также стал причиной отмены почти 2000 рейсов по всей стране.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Вашингтоне до конца седьмого января из-за приближающейся бури, как сообщил мэр столицы США.

Ранее россиянам сообщали, что стала известна причина массового сбоя интернет-сервисов.

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Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати

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Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати
В Ирландии пациент хотел изнасиловать 90-летнюю женщину с Альцгеймером в ее кровати
06 января 2025, 23:44

Фото: iStock/Lighthaunter

В Ирландии пожилая женщина в возрасте 90 лет с болезнью Альцгеймера стала жертвой попытки изнасилования прямо в своей больничной постели. Как сообщает Irish Independent, виновником является мужчина среднего возраста, который на момент инцидента также находился в госпитале в качестве пациента.
Нападение произошло 18 декабря 2024 года около часу ночи. По данным полиции, мужчина залез в кровать к пожилой женщине с намерениями сексуального характера. Пациентка была не в состоянии его остановить. К счастью, преступника заметил другой мужчина и, осознав происходящее, выкинул его из постели больной женщины.

«Я не убийца по натуре, но после ее смерти стало легче»: врач убил мешавшую ему беременную любовницу-медсестру
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На следующий день сотрудники больницы удалили виновника из учреждения. Полиция задержала его и допрашивала в течение нескольких часов, но позже отпустила без предъявления обвинений. Дело в том, что жертва не в способна подать на него заявление и дать точные показания о случившемся из-за своего состояния.

Подозреваемый утверждает, что спутал больную с женщиной, которую знал ранее.

«Это была простая ошибка», — оправдывался он.
Расследование продолжается, но отсутствие официального заявления от пострадавшей, страдающей деменцией, усложняет дело. Источники Irish Independent в полиции называют ситуацию «сложной».

Представители больницы подчеркнули, что безопасность пациентов, посетителей и сотрудников имеет для них высший приоритет. Название больницы на данный момент не разглашается, чтобы не усиливать стресс для вовлеченных в дело.

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SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали
06 января 2025, 23:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В жилой пятиэтажке на улице Луначарского в Петрозаводске произошёл взрыв бытового газа, сообщает SHOT. Инцидент произошёл около 22:15. По предварительным данным, пострадали три человека.
На месте происшествия работают экстренные службы и несколько бригад скорой помощи, передает МЧС Карелии. Несущие конструкции дома остались целы.

Очевидцы рассказали, что взрыв прогремел на одном из верхних этажей. В результате в одной из квартир выбило окна, а также вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали пострадавших из повреждённого подъезда и передали их медикам.



Работы на месте ЧП продолжаются. Экстренные службы пока уточняют причины взрыва и состояние пострадавших.

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#спасатели
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#пожар
#чп
#взрыв
#взрыв бытового газа
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Люди на снегоходах провалились под лед в Карелии
В Карелии шесть снегоходов оказались подо льдом, спасли 11 человек
06 января 2025, 22:01

Фото: istockphoto/lukarener

Шесть снегоходов оказались подо льдом в Карелии, спасли 11 человек, тяжело никто не травмирован, проинформировал региональный оперштаб в Telegram-канале.
«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы «Авиаретро» на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — сказано в публикации.
Спасатели уточнили, что все участники произошедшего выбрались своими силами. Среди них было трое детей. Спасатели всех доставили на берег.

Перед этим сообщалось, что устроили восьмилетние школьники в Санкт-Петербурге. Детей задержала полиция. О том, что грозит их родителям, читайте в нашем материале.

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#мчс
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Похищенный в Грузии россиянин обнаружен мертвым в реке Накра, обвиняемых нашли
06 января 2025, 20:41

Фото: istockphoto/bruev

Бизнесмен, похищенный в Грузии, обнаружен мертвым в реке Накра, заявили журналистам в республиканском МВД. Правоохранители уточнили, что обвиняемые по делу уже задержаны.
«Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело в реку и скрылись», — пояснили в ведомстве.
По данным полиции, все произошло накануне в воскресенье, 5 января. Фигуранты напали на семью из России. Злоумышленники перегородили путь и, пригрозив оружием, увезли мужчину. Семейная пара следовала из Зугдиди в Местию.

Задержанные могут получить до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Перед этим стало известно, что исчезнувшего во время отдыха предпринимателя ищут уже месяц.

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Полиция установила личность поджигателя ёлки у администрации в Новокузнецке
06 января 2025, 18:40

Фото: iStock/Fedorovekb

В Новокузнецке правоохранители установили подростка, который поджег искусственную елку у здания администрации. Об этом информирует Сибдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 января. Уточняется, что 13-летний преступник был задержан недалеко от места преступления. По данным ведомства, мальчик, учащийся в 7 классе, состоит на учёте.

После установления суммы ущерба, будет решён вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка. Истинные мотивы злоумышленник сообщить полицейским не смог.

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#мальчик
#ёлка
#полиция
#поджог
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