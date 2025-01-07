В Зимбабве мальчик выжил, проведя пять дней среди львов

Фото: iStock/Seyms
В Зимбабве 7-летнего мальчика обнаружили живым спустя 5 дней после его исчезновения в охотничьем парке, в котором обитают львы, передает Sky News.
Тинотенда Пуду ушел из своего дома в сельской местности в пятницу, 27 декабря, и направился в опасный охотничий парк «Матусадона». Вскоре после его исчезновения была развернута поисковая операция.
По словам депутата Мутсы Муромбедзи, ребенок выживал, питаясь дикими фруктами и ночуя на скалистом выступе «среди рычащих львов и проходящих мимо слонов». По предварительной информации, Тинотенда преодолел 49 км по опасной местности парка.
Читайте также:
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в Тюмени
Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц
Екатерина Коршунова