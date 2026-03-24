В Москве научного сотрудника РАН осудили за финансирование терроризма
В Москве 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова* приговорили к более чем девяти годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.
Фролова* признали виновным в переводе 2,8 тысячи рублей на счёт сообщества «Артподготовка»**. Отмечается, что мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, разделял цели организации. Он признал свою вину частично.
Наказание — лишение свободы на срок девять лет шесть месяцев. При этом первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а остальное время проведет в исправительной колонии строгого режима. Также Фролову* назначили штраф размером в 330 тысяч рублей. В материале уточняется, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
