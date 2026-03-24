В Москве научного сотрудника РАН осудили за финансирование терроризма

24 марта 2026, 00:12

Сотрудник РАН Фролов* получил 9,5 года лишения свободы за финансирование терроризма

В Москве 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова* приговорили к более чем девяти годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.