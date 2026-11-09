Россиянки пожаловались на подозрительные свидания в Таиланде
Несколько туристок из России заподозрили жителя Таиланда в том, что он тайно подсыпал им запрещённые вещества во время встреч. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина с татуировками находил девушек в соцсетях, делал им комплименты и приглашал на автомобильные прогулки. Одна из россиянок приняла приглашение. Во время встречи знакомый предложил ей безалкогольное пиво. Туристка рассказала, что после нескольких глотков почувствовала недомогание: сердце забилось быстрее, конечности начали неметь, а зрачки расширились.
Когда девушка пришла в себя, она обнаружила, что собеседник удалил их переписку. Другие россиянки рассказали о похожих ситуациях после знакомства с татуированным мужчиной.
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