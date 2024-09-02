В Бурятии местный житель убил новорожденную дочь

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Полицейские задержали жителя улуса Дэдэ-Ичетуй Джидинского района Бурятии. Ему предъявлено обвинение в убийстве месячной дочери.
Во время допроса задержанный уже дал подробные признательные показания, сообщает «Лента.ру». Установлено, что у себя дома мужчина в течение дня распивал алкогольные напитки вместе со своей сожительницей. Пара поссорилась, между ними началась потасовка. В результате фигурант нанёс грудному ребёнку несовместимые с жизнью травмы.
Позже к ним в гости пришла соседка. Не увидев в доме ребёнка, женщина сообщила в полицию. Правоохранители обнаружили избитую до смерти малышку на веранде дома. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Александр Бойцов