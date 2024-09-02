В Приморье расследуют попытку суицида ветерана СВО из-за вымогательств

Фото: Фотобанк Московской области
Следственный комитет расследует случай с этнической бандой, которая довела до суицида ветерана СВО в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Житель Приморья потерял руку на СВО и вернулся домой после ранения. Когда ветеран начал получать социальные выплаты, на него вышла некая этническая банда, которая начала вымогать деньки. В итоге ветеран едва не покончил с собой.
«В соцмедиа размещено видеообращение военнослужащего, который утверждает, что после прибытия из зоны СВО он стал жертвой вымогательства. Также мужчина сообщает о том, что, несмотря на его обращения, правоохранительные органы бездействовали», – говорится в сообщении следственного комитета.
О случившемся рассказал в телеграмм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Перед этим ветеран отправил родственником прощальное видео и перестал выходить на связь. Мужчину успели найти живым, но в тяжелом состоянии. Сейчас он в больнице.
Теперь глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
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«В соцмедиа размещено видеообращение военнослужащего, который утверждает, что после прибытия из зоны СВО он стал жертвой вымогательства. Также мужчина сообщает о том, что, несмотря на его обращения, правоохранительные органы бездействовали», – говорится в сообщении следственного комитета.
О случившемся рассказал в телеграмм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Перед этим ветеран отправил родственником прощальное видео и перестал выходить на связь. Мужчину успели найти живым, но в тяжелом состоянии. Сейчас он в больнице.
Теперь глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
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Лия Мурадьян