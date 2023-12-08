Подросток пропал по дороге в школу в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге по дороге в школу 7 декабря пропал 15-летний мальчик. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.
«Мальчик потерялся в районе Вторчермет. Рано утром он ушел на занятия и больше не выходит на связь», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Челябинске 6-летний мальчик пропал при странных обстоятельствах. По словам матери пропавшего мальчика, её супруг приехал за сыном, чтобы забрать из бассейна «Строитель». Мужчина встретил ребёнка. Вместе они подошли к автомобилю. Отец думал, что сын уже сел на заднее сиденье и поехал.
По дороге мужчина заговорил с мальчиком, обернулся и увидел, что сына нет. Мужчина вернулся к бассейну и осмотрел всю округу, но мальчика не нашел.
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Элина Позднякова