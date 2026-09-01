Подросток провалился в открытый колодец в Кемерове

01 сентября 2026, 11:36

Фото: iStock/joebelanger

Подросток провалился в открытый колодец ливневой канализации на Московском проспекте Кемерова. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.





По данным VSE42.RU, в результате падения в колодец, глубина которого составляет порядка трех метров, 15-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. Его оперативно доставили в больницу. Врачи выявили у него компрессионный перелом позвонков, ушибы и ссадины.



В администрации Кемерова уточнили, что сейчас доступ к открытому колодцу уже ограничили. В ближайшее время его отремонтируют, сообщает «Сiбдепо».





«Произошло проседание бетонной плиты, закрывающей колодец сети ливневой канализации, расположенный в газонной части, вне пешеходной зоны», — отметили в мэрии.