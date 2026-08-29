Подросток пять лет прожил в пруду из-за загадочной болезни

29 августа 2026, 16:25

В Индии 16-летний подросток уже пять лет живёт в пруду из-за болезни

Фото: iStock/Adam Bartosik

16-летний подросток из Индии последние пять лет вынужден проводить большую часть времени в пруду: на открытом воздухе его кожу начинает сильно жечь, а облегчение приносит только вода. Об этом пишет Daily Mirror.