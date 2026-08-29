Подросток пять лет прожил в пруду из-за загадочной болезни
16-летний подросток из Индии последние пять лет вынужден проводить большую часть времени в пруду: на открытом воздухе его кожу начинает сильно жечь, а облегчение приносит только вода. Об этом пишет Daily Mirror.
В 2021 году мальчик, которому тогда было 11 лет, впервые столкнулся с неприятными симптомами. Помимо жжения на коже, вне воды он испытывает головокружение, проблемы со зрением и боли в желудке.
Это необычное состояние позволяет юноше оставаться в воде от четырёх до семи дней без перерыва. Семья неоднократно обращалась за медицинской помощью, но врачи до сих пор не смогли определить причину.
Ситуация привлекла внимание общественности после публикации видео в интернете. Индийский миллиардер Анант Амбани узнал о парне и оплатил его перелёт в Мумбаи, а также взял на себя все расходы на лечение.
Сейчас молодой человек проходит обследование. Врачи предполагают, что его состояние связано с эритромелалгией — редким заболеванием, характеризующимся приступами жгучей боли, покраснением кожи и повышением её температуры. Однако окончательный диагноз пока не установлен.
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