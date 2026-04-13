Подросток расстрелял девушку из пневматики в Петербурге

13 апреля 2026, 13:44

Подросток не менее 8 раз выстрелил в спину девушке из пневматического пистолета

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, стрелявшего в спину бывшей девушке из пневматического пистолета.





Инцидент произошел в подъезде дома в Красносельском районе. Там юноша не менее восьми раз выстрелил в 20-летнюю девушку на почве разрыва отношений.



Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в воскресенье медики сообщили в полицию о госпитализации пострадавшей. Ранее она обращалась в травмпункт с ушибами плеча и бедра.



В ходе проверки полицейские установили, что стрелявший — житель города Луга Ленинградской области. Потерпевшая написала заявление. Фигуранта задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



