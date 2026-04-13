13 апреля 2026, 12:16

«Сiбдепо»: Ухажер вбил гвоздь в грудь экс-возлюбленной голыми руками в Кузбассе

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Кузбассе 41-летний житель посёлка Бачатский едва не убил бывшую возлюбленную, отказавшуюся продолжать с ним отношения.





Как пишет «Сiбдепо», мужчина не смог смириться с разрывом и напал на женщину прямо во время ссоры. По данным Следственного комитета региона, инцидент произошёл вечером 9 апреля.



Злоумышленник нанёс потерпевшей не менее четырёх ударов металлическим гвоздём в грудь. Жертве чудом удалось вырваться, добежать до ближайшего магазина, где ей сразу вызвали скорую помощь. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.



Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и назначают психолого-психиатрическую экспертизу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство.



