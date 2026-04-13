Задушил в машине и спрятал на свалке: в Прикамье мужчина жестоко расправился с беременной
В Пермском крае суд отправил в СИЗО 46-летнего мужчину по делу об убийстве беременной девушки. Об этом пишет РИА Новости.
По версии СУСК РФ по региону, трагедия произошла 6 апреля в Верещагинском районе. Гражданин встретился с россиянкой в своей машине и, как полагают правоохранители, убил ее во время ссоры. После этого фигурант вывез тело на свалку и попытался скрыть следы преступления. Следователи отмечают, что он знал о беременности знакомой.
Стражи порядка задержали подозреваемого в короткий срок. Ему вменяют убийство при отягчающих обстоятельствах. В региональном управлении СК сообщили, что на время следствия обвиняемый останется под стражей. Расследование продолжается.
