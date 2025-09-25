В Сети появилось видео с обезумевшей россиянкой, выбившей дверь автобуса ногой
Жительница Санкт-Петербурга выбила дверь автобуса ногой из-за того, что водитель пропустил ее остановку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Женщина свою вину не признала, а также заявила, что не видит в своем поступке ничего противозаконного.
Инцидент произошел возле дома №31 по Богатырскому проспекту. Сначала петербурженка громко кричала матом и размахивала руками. Затем она разбила стекло двери автобуса ударом ноги.
В итоге ее привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Суд арестовал дебоширку на пять суток.
