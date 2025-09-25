Житель Ульяновской области зарезал таксиста и попал в ДТП на его автомобиле

25 сентября 2025, 15:42

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Ульяновской области пассажир во время поездки напал на таксиста с ножом, нанёс ему не менее четырёх ударов, после чего завладел его автомобилем. Об этом сообщает РЕН ТВ.