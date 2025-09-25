Житель Ульяновской области зарезал таксиста и попал в ДТП на его автомобиле
В Ульяновской области пассажир во время поездки напал на таксиста с ножом, нанёс ему не менее четырёх ударов, после чего завладел его автомобилем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, преступление произошло прямо во время движения. После нападения мужчина пересел за руль, однако долго уехать ему не удалось – он не справился с управлением, съехал с дороги и попал в аварию.
На месте ДТП обнаружили тело убитого водителя. Сам подозреваемый получил травмы, его госпитализировали.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Читайте также: