В Мексике девочка умерла после операции на груди, проведенной тайком отчимом

25 сентября 2025, 15:28

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Мексике девочка-подросток умерла после того, как отчим-хирург тайком сделал ей операцию по увеличению груди. Об этом сообщает Daily Mirror.





14-летняя Палома Николь Арельяно Эскобедо из города Дуранго скончалась пять дней назад – спустя неделю пребывания в коме. Ее отец Карлос узнал об этом слишком поздно, так как девочка жила с матерью и отчимом.



По словам мужчины, бывшая жена сказала ему, что их дочери не стало из-за отека мозга после «болезни». Однако он не поверил в это, когда увидел на похоронах «шрамы на ее груди и импланты». Карлос заявил, что врачи пытались скрыть тот факт, что Палома погибла после несанкционированной операции.

«В ее свидетельстве о смерти в качестве причины смерти было ложно указано "болезнь" – это попытка скрыть правду», – считает он.