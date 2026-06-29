Достижения.рф

Подросток разбил зонтом стеклянный мост над пропастью в Китае

Фото: iStock/Yoyochow23

На популярном стеклянном мосту в китайской провинции Хэнань треснула панель после того, как подросток ударил по ней зонтом. Об этом пишет местная газета South China Morning Post.



Инцидент произошел в туристическом комплексе Baoquan Cliff World, имеющем высшую категорию в национальной системе оценки достопримечательностей. После появления трещины персонал срочно эвакуировал посетителей и временно закрыл мост.

Происшествие вызвало бурное обсуждение в китайских соцсетях. Многие пользователи усомнились в прочности стеклянных конструкций, ставших популярным туристическим объектом.

Администрация комплекса не уточнила тип стекла и степень повреждений, а также сроки ремонта и возможные изменения в мерах безопасности.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0