Подросток разбил зонтом стеклянный мост над пропастью в Китае
На популярном стеклянном мосту в китайской провинции Хэнань треснула панель после того, как подросток ударил по ней зонтом. Об этом пишет местная газета South China Morning Post.
Инцидент произошел в туристическом комплексе Baoquan Cliff World, имеющем высшую категорию в национальной системе оценки достопримечательностей. После появления трещины персонал срочно эвакуировал посетителей и временно закрыл мост.
Происшествие вызвало бурное обсуждение в китайских соцсетях. Многие пользователи усомнились в прочности стеклянных конструкций, ставших популярным туристическим объектом.
Администрация комплекса не уточнила тип стекла и степень повреждений, а также сроки ремонта и возможные изменения в мерах безопасности.
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