Полицейская погоня со стрельбой произошла в российском городе
В Санкт-Петербурге автоинспекторы задержали пьяного водителя иномарки с применением табельного оружия. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Автомобиль попытались остановить на Октябрьской набережной, однако мужчина не выполнил требование, увеличил скорость и попытался скрыться. Более того, он нарушал ПДД, что представляло опасность для жизни и здоровья других водителей и пешеходов.
Во время погони полицейские прицельно выстрелили по колесам. Остановившись, лихач попытался сбежать, но был задержан.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге автомобилист спровоцировал смертельное ДТП с пешеходами и скрылся. В результате одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, вторая оказалась в больнице с тяжелыми травмами.
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