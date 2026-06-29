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Мужчина на электровелосипеде столкнулся с грузовиком на юго-западе Москвы

Грузовик сбил мужчину на электровелосипеде на юго-западе Москвы
Фото: istockphoto/JTeivans

В столице на юго-западе города произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и электровелосипеда. Трагедия случилась на улице Поляны в районе дома 3А.



По предварительной версии, водитель большегруза при маневре перестроения в правую полосу не заметил мужчину на электровелосипеде и совершил с ним столкновение, пишет Агентство городских новостей «Москва». От полученных травм водитель двухколёсного транспорта скончался на месте происшествия.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт аварии. В настоящее время на месте работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Татарстане и отвез ее к медикам. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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