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Почти сорок человек пострадали в ДТП на Ставрополье с автобусом и грузовиком

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье достигло 38
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Ставропольского края» @stavropolproc26

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика на Ставрополье достигло почти четырех десятков. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Ставрополья» на платформе MAX.



Напомним, что авария произошла в ночь на 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ». В результате случившегося пять пассажиров погибли на месте. Изначально поступила информация о 24 пострадавших, однако позже количество участников ДТП, которые получили травмы, возросло до 38 человек, включая десять детей. При этом известно, что как минимум один несовершеннолетний находится в реанимации.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Горно-Алтайске на детской площадке во время катания с металлической горки двухлетний ребёнок получил тяжёлую травму. Мать пострадавшего планирует подать заявление в адрес городской администрации в связи с инцидентом.

Мария Моисеева

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