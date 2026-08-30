Почти сорок человек пострадали в ДТП на Ставрополье с автобусом и грузовиком

30 августа 2026, 07:14

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье достигло 38

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Ставропольского края» @stavropolproc26

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика на Ставрополье достигло почти четырех десятков. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Ставрополья» на платформе MAX.