Почти сорок человек пострадали в ДТП на Ставрополье с автобусом и грузовиком
Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика на Ставрополье достигло почти четырех десятков. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Ставрополья» на платформе MAX.
Напомним, что авария произошла в ночь на 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ». В результате случившегося пять пассажиров погибли на месте. Изначально поступила информация о 24 пострадавших, однако позже количество участников ДТП, которые получили травмы, возросло до 38 человек, включая десять детей. При этом известно, что как минимум один несовершеннолетний находится в реанимации.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Горно-Алтайске на детской площадке во время катания с металлической горки двухлетний ребёнок получил тяжёлую травму. Мать пострадавшего планирует подать заявление в адрес городской администрации в связи с инцидентом.
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