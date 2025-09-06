Подросток с другом изнасиловал женщину в российском регионе

06 сентября 2025, 11:45

В Оренбургской области несовершеннолетний мигрант надругался над россиянкой

Фото: iStock/Favor_of_God

В Оренбургской области завели дело на подростка, который надругался над женщиной. Об этом сообщает региональный следком в своем телеграм-канале.