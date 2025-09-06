Достижения.рф

Подросток с другом изнасиловал женщину в российском регионе

В Оренбургской области несовершеннолетний мигрант надругался над россиянкой
Фото: iStock/Favor_of_God

В Оренбургской области завели дело на подростка, который надругался над женщиной. Об этом сообщает региональный следком в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, в Бузулуке школьник «совершил преступление против половой неприкосновенности» местной жительницы. При этом детали произошедшего не раскрываются.

В соцсетях и СМИ пишут, что малолетний насильник является мигрантом. Вместе со своим знакомым он удерживал пострадавшую в квартире и снимал все свои действия на телефон.

После того, как информация распространилась в сети, ей заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Доклад о ходе и результатах расследования ему предоставит глава областного управления ведомства.

Лидия Пономарева

