Подросток с другом изнасиловал женщину в российском регионе
В Оренбургской области завели дело на подростка, который надругался над женщиной. Об этом сообщает региональный следком в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, в Бузулуке школьник «совершил преступление против половой неприкосновенности» местной жительницы. При этом детали произошедшего не раскрываются.
В соцсетях и СМИ пишут, что малолетний насильник является мигрантом. Вместе со своим знакомым он удерживал пострадавшую в квартире и снимал все свои действия на телефон.
После того, как информация распространилась в сети, ей заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Доклад о ходе и результатах расследования ему предоставит глава областного управления ведомства.
