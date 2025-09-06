В российском регионе раскрыли сеть борделей
В Калининградской области раскрыли сеть подпольных борделей. Об этом сообщает региональное УМВД.
По версии следствия, 43-летний мужчина и его сообщница организовали преступное сообщество на территории Янтарного края и распределили в нем роли. Всего в состав группы входили по меньшей мере 11 человек, которые содержали притоны, где оказывались интимные услуги. Их «бизнес» накрыли полицейские совместно с коллегами из ФСБ и ФСИН.
Отмечается, что правоохранители провели порядка 30 обысков. В ходе проверки они изъяли электронные носители данных, компьютерное оборудование, мобильные телефоны и денежные средства.
Против 13 фигурантов, являющихся местными жителями, возбудили уголовные дела по статьям 210 и 240 УК — за организацию преступного сообщества и вовлечение в занятие проституцией.
На время следствия пятерых из них взяли под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде. Шестерым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
