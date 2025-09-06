В Северной Осетии юноша сорвался со скалы, пытаясь сделать красивое фото

06 сентября 2025, 11:09

Фото: iStock/pitr134

В Северной Осетии 18-летний парень сорвался с 30-метровой высоты в пропасть, пытаясь сделать красивое фото. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики в своем телеграм-канале.





Трагический инцидент произошел во время семейного отдыха возле водопада Байради в Ирафском районе. Спасатели и полицейские спустились по обходным тропам к подножию скалы, где нашли юношу без признаков жизни. К работам от ведомства привлекались девять специалистов и две машины.

«Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья человека, и требуют особой бдительности и внимания», — говорится в сообщении.