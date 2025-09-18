Изнасиловавший попутчицу россиянин в Ивановской области предстанет перед судом
Материал по делу 31‑летнего мужчины, который, выдавая себя за таксиста, изнасиловал попутчицу в Ивановской области, передали в суд. Об этом пишет «Лента.ру».
Местному жителю предъявили обвинение по уголовной статье. По версии следствия, ночью он заметил женщину, шедшую одну по улице, остановил автомобиль, представился таксистом и предложил подвезти её домой.
Жертва согласилась и села в машину, однако по пути обвиняемый сделал ей предложение сексуального характера. После отказа он свернул с дороги в безлюдное место и совершил насилие.
Перед этим сообщалось, что насильник-педофил оспорил экстрадицию из-за «некомфортной камеры».
Читайте также: