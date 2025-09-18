Изнасиловавший попутчицу россиянин в Ивановской области предстанет перед судом

18 сентября 2025, 19:27

«Лента.ру»: В Ивановской области осудят мужчину за изнасилование попутчицы

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Материал по делу 31‑летнего мужчины, который, выдавая себя за таксиста, изнасиловал попутчицу в Ивановской области, передали в суд. Об этом пишет «Лента.ру».