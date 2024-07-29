Для детей из подмосковного онкодиспансера провели творческий мастер-класс

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Мастер-класс по изготовлению игрушки-антистресса «Капитошка» провели волонтёры для пациентов детского отделения онкодиспансера Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Дети и взрослые с удовольствием приняли участие в этом занятии и создали для себя забавную и милую игрушку. Отвлеклись от предстоящих процедур и творчески провели время», — рассказали волонтёры.Кроме того, тем ребятам, которые уже победили рак и вышли на ремиссию, волонтёры подписали дипломы победителей и футболки, написав самые тёплые слова и пожелания.
В министерстве отметили, что в детском отделении онкологического диспансера Московской области маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения. Каждый год здесь получают помощь около 2,5 тыс. детей.
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Лев Каштанов