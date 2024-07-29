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Для детей из подмосковного онкодиспансера провели творческий мастер-класс

29 июля 2024, 15:03
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Мастер-класс по изготовлению игрушки-антистресса «Капитошка» провели волонтёры для пациентов детского отделения онкодиспансера Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Дети и взрослые с удовольствием приняли участие в этом занятии и создали для себя забавную и милую игрушку. Отвлеклись от предстоящих процедур и творчески провели время», — рассказали волонтёры.
Кроме того, тем ребятам, которые уже победили рак и вышли на ремиссию, волонтёры подписали дипломы победителей и футболки, написав самые тёплые слова и пожелания.



В министерстве отметили, что в детском отделении онкологического диспансера Московской области маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения. Каждый год здесь получают помощь около 2,5 тыс. детей.

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#московская область
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Подмосковный педиатр Одинаева раскрыла незаменимость грудного молока для ребёнка
29 июля 2024, 19:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Грудное молоко – уникальный продукт. Индустрия детского питания пока не смогла повторить его состав, заявила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
В грудном молоке содержатся полезные питательные вещества, укрепляющие иммунитет ребенка, поддерживающие гармоничный рост и развитие.
«В материнском молоке – более 450 компонентов. Повторить их в виде сухого порошка в банке невозможно. В нём много нужных жиров, которые помогают правильному развитию головного мозга. Много ферментов, белков, углеводов, пробиотиков, которые формируют микробиом кишечника младенца. Благодаря грудному молоку все системы маленького организма будут работать правильно. Кроме того, материнское молоко – защита от заболеваний», – отметила Одинаева.
Доказано, что дети, которых кормили грудью реже болеют. У них почти не бывает сахарного диабета, анемии, болезней желудочно-кишечного тракта, ожирения, сердечно-сосудистых патологий.

Как рассказала педиатр, исключительно грудным вскармливание должно быть на протяжении шести месяцев жизни малыша. Но лучше, чтобы оно продолжалось и дальше, после введения прикорма.

Как напомнили в Минздраве Подмосковья, с 29 июля по 4 августа в России проводится Неделя грудного вскармливания.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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Учёный Куликов заявил о неожиданных полезных свойствах сметаны
Учёный Куликов: Сметана способствует улучшению памяти
29 июля 2024, 18:55

Фото: iStock/Magone

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.
«За счёт высокого содержания витамина В4 улучшается работа мозга и память, а высокое содержание молочного жира способствует не только повышению аппетита и улучшению настроения, но и усвоению жирорастворимых витаминов, содержащихся в других продуктах», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Куликов.

Он также назвал оптимальным количеством сметаны жирностью 15-20% не более 2-3 столовых ложек в день.

Ранее врач-эксперт Роман Иванов заявил, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.

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#продукты
#питание
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Врач Третьякова раскрыла неожиданный вред соцсетей
Врач Третьякова: Соцсети могут ухудшить память
29 июля 2024, 18:34

Фото: iStock/Urupong

Психофизиолог, кандидат химических наук, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ, старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Вера Третьякова заявила, что постоянное сидение в социальных сетях может значительно ухудшать память и когнитивные функции в целом.
«Частые отвлечения и небольшие фрагменты информации, характерные для соцсетей, могут снизить способность человека сосредотачиваться на одной задаче и мыслить глубоко. В результате, такой тип мышления и советующие ему паттерны активации мозга могут стать автоматическими и привести к трудностям с выполнением задач, требующих длительной концентрации», — пояснила в беседе с Газета.ру Третьякова.

Ранее директор «Московской школы программистов» Дмитрий Коняев называл самыми вредными привычками детей в интернете бесконечный скроллинг ленты соцсетей и зависимость от коротких видео.

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Россиянам раскрыли, что нельзя есть во время магнитных бурь
Врач Кондрахин не рекомендовал кофе и копчёности во время магнитных бурь
29 июля 2024, 17:15

Фото: iStock/WiroKlyngz

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что чувствительным к магнитным бурям людям не рекомендуется употреблять в их период стимулирующие напитки, такие, как чай, кофе и алкоголь.
«Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьёт кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить его во время магнитной бури могут начаться проблемы с капиллярным кровотоком, повыситься давление и увеличиться нагрузка на сердце», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Также специалист советовал не есть копчёности, солёности и консервы. При этом врач подчеркнул, что к здоровому человек такие рекомендации могут и не относиться, так как он не почувствует последствий магнитных бурь.

До этого россиянам напомнили о пользе витамина С для кожи. Как пишет Общественная Служба Новостей, этот элемент замедляет процесс старения, активно участвуют в выработке коллагена, осветляет пигментные пятна и выравнивает тон кожи, эффективно работает при акне и розацеа, предотвращает сухость, а также успешно работает при разглаживании неровностей и рубцов.

Ранее химик-косметолог Наталья Ткаченко не рекомендовала регулярно умываться дегтярным мылом, поскольку из-за его состава кожа будет не успевать восстанавливаться, что для неё вредно.

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Более тысячи жителей Дубны прошли медосмотр в «Городках здоровья»
29 июля 2024, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

«Городки здоровья», где любой желающий мог пройти диспансеризацию, развернули в Дубне 27 июля на Большой Волге и Левобережье, в этом году день здоровья был приурочен к 68-летию со дня основания города. Участниками акции стали более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Медосмотры на свежем воздухе для жителей организовали специалисты Дубненской больницы, медсанчасти №9 Федерального медико-биологического агентства, частных клиник и патронажной службы. В рамках акции можно было пройти УЗИ вен, маммографию, флюорографию, получить консультацию терапевта, педиатра или узкого специалиста. Кроме того, желающие могли проверить свой уровень холестерина и глюкозы в крови», — отметил глава городского округа Максим Тихомиров.
В «Городках здоровья» проходили и обучающие мероприятия: желающих учили делать массаж детям и оказывать первую помощь, а также рассказывали об основах здорового питания.

Для участников медицинской акции также провели лотерею, призами в которой стали гантели, скакалки, обручи, мячи, скейтборды, самокаты и даже велосипеды. Кроме того, самые активные посетителей «Городков здоровья» отправились на вечернюю прогулку на теплоходе, где для них организовали конкурсы и викторины с подарками.

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Кардиолог рассказал, какой должен быть пульс при густой крови
Кардиолог Голощапов объяснил, какой должен быть пульс при густой крови
29 июля 2024, 15:35

Фото: istockphoto/mheim3011

Заведующий кардиологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы Олег Голощапов отметил, что пульс ниже 50 ударов в минуту может указывать на сгущение крови. При таком уровне пульса нарушается нормальная работа головного мозга, а чрезмерно густая кровь может привести к образованию тромбов, что чревато инсультом или инфарктом.

«Истинное сгущение крови наблюдается тогда, когда в организме снижается жидкая часть крови — плазма и/или увеличивается количество форменных элементов крови, главным образом эритроцитов. Густая кровь очень часто приводит к повышению ее свертываемости и, как результат, к образованию тромбов в кровеносных сосудах, инфарктам и инсультам», — отметил Голощапов в интервью «Доктор Питер».

По словам кардиолога, нормальной частотой пульса считается 60-90 ударов минуту.

Ранее заслуженный спасатель Российской Федерации Коринный Дмитрий Владимирович в беседе с «Радио 1» рассказал, как спастись от удара молнией и не получить смертельный разряд.

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В Подмосковье с начала года заготовили более 40 тонн донорской крови

Около 6,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала сезона
#больницы
#кровь
#сердце
#врач
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Около 6,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала сезона
29 июля 2024, 15:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 800 жителей Московской области в минувшие проверили своё здоровье в парках. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Акция проводилась в 34 парrах региона, в том числе в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и других городских округах.
«Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей нашего региона. Это очень удобно, так как можно совместить прогулку и заботу о здоровье. Всего с начала лета своё здоровье в парках Московской области проверили около 6,5 тыс. человек, а в минувшие входные – 844», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При необходимости пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#подмосковье
#московская область
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#здоровье
#парки
#здравоохранение
#минздрав мо
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В Татарстане отмечен рост числа случаев лихорадки Западного Нила
29 июля 2024, 12:06

Фото: istockphoto/czardases

В Татарстане количество зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила увеличилось с четырёх до шести. Об этом сообщил представитель республиканского Роспотребнадзора.
Ранее в министерстве здравоохранения Татарстана сообщали о четырёх пациентах, которым был поставлен диагноз «лихорадка Западного Нила», напоминает РИА Новости. Уточняется, что все заболевшие — жители республики и никуда не выезжали. Состояние их оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время, по словам представителя надзорного ведомства, зафиксировано ещё два случая заболевания. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловили и исследовали комаров, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила. Вирус не был обнаружен. Были обработаны от комаров участки в трёхкилометровой зоне от мест проживания заболевших.

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#комары
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Луховицкие врачи достали из тела пациента 60-сантиметровый кусок арматуры
29 июля 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Луховицкой больницы извлекли из тела пациента 60-сантиметровый металлический прут. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 57-летний мужчина с торчащим из подмышки железным прутом длиной около 0,6 м и диаметром 10 мм. Травму он получил при падении на стройматериалы.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи установили, что жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды пациента не задеты. Кусок арматуры прошёл через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, обработали рану и дренировали раневой канал. Чтобы предотвратить развитие инфекции, пациенту провели противовоспалительную и антибактериальную терапию», – рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Лунько.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отметили в министерстве, через несколько дней дренаж удалили. Сейчас мужчина чувствует себя нормально и уже выписан на амбулаторное лечение.

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#здравоохранение
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