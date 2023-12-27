Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в общежитии

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В Кемеровской области17-летний молодой человек с ножом напал на троих несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.
На данный момент следователи решаются вопрос о предъявлении подростку обвинения по статьям 105 и 30, 105 УК РФ и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, ночью 26 декабря в общежитии между подростками произошел конфликт. Парень ударил 16-летнего подростка ножом, от полученного ранения он скончался. Также он напал на 14 и 17-летних подростков. Их доставили в больницу. Состояние одного из молодых людей оценивается как стабильно тяжелое.
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