Подросток с Украины стрелял по полякам в автобусе
В польском городе Петркуве-Трибунальском задержали 15-летнего гражданина Украины, устроившего стрельбу из газового пистолета по полякам. Инцидент, по данным местной полиции, произошёл 4 сентября в общественном автобусе, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, группа украинских подростков ехала в транспорте, нарушая общественный порядок: они громко шумели, разбрасывали еду и посторонние предметы. На их поведение обратил внимание 19-летний житель Польши, который сделал замечание, спровоцировавшее словесный конфликт.
Вскоре после того, как поляк вышел из автобуса вместе со спутницей, к ним подошла группа несовершеннолетних. Один из них, узнав оппонента, начал кричать, достал предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел в молодого человека. Пострадавший немедленно связался с отцом, который прибыл на место происшествия. Когда 53-летний мужчина попытался задержать нападавшего, злоумышленник несколько раз выстрелил и ранил его в правую руку.
Полиция изъяла газовый пистолет. Четверых несовершеннолетних участников конфликта передали родителям. Самого 15-летнего подозреваемого задержали и доставили в участок. В ходе обыска по месту его жительства обнаружили три газовых баллончика и коробку от оружия.
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