Подросток с Украины стрелял по полякам в автобусе

09 сентября 2026, 19:01

МВД: В Польше 15-летний украинец открыл стрельбу по поляку и его отцу

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

В польском городе Петркуве-Трибунальском задержали 15-летнего гражданина Украины, устроившего стрельбу из газового пистолета по полякам. Инцидент, по данным местной полиции, произошёл 4 сентября в общественном автобусе, сообщили в пресс-службе ведомства.