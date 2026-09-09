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Подросток с Украины стрелял по полякам в автобусе

МВД: В Польше 15-летний украинец открыл стрельбу по поляку и его отцу
Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

В польском городе Петркуве-Трибунальском задержали 15-летнего гражданина Украины, устроившего стрельбу из газового пистолета по полякам. Инцидент, по данным местной полиции, произошёл 4 сентября в общественном автобусе, сообщили в пресс-службе ведомства.



По предварительной информации, группа украинских подростков ехала в транспорте, нарушая общественный порядок: они громко шумели, разбрасывали еду и посторонние предметы. На их поведение обратил внимание 19-летний житель Польши, который сделал замечание, спровоцировавшее словесный конфликт.

Вскоре после того, как поляк вышел из автобуса вместе со спутницей, к ним подошла группа несовершеннолетних. Один из них, узнав оппонента, начал кричать, достал предмет, похожий на пистолет, и произвёл выстрел в молодого человека. Пострадавший немедленно связался с отцом, который прибыл на место происшествия. Когда 53-летний мужчина попытался задержать нападавшего, злоумышленник несколько раз выстрелил и ранил его в правую руку.

Полиция изъяла газовый пистолет. Четверых несовершеннолетних участников конфликта передали родителям. Самого 15-летнего подозреваемого задержали и доставили в участок. В ходе обыска по месту его жительства обнаружили три газовых баллончика и коробку от оружия.

Никита Кротов

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