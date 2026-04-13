Пьяный украинец зарезал россиянку в Подмосковье

Украинцу дали 10 лет за зарезанную из ревности россиянку в Ногинске

В Московской области суд вынес приговор гражданину Украины Притуле, признав его виновным в жестоком убийстве.





Как сообщается в Telegram-канале подмосковных судов общей юрисдикции, мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Согласно материалам следствия, преступление совершалось в ночь на 22 декабря в Ногинске.



Находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный напал на свою возлюбленную с ножом и нанес ей множественные удары в живот, кисть и шею. Полученные потерпевшей ранения оказались смертельными.



При задержании мужчина пояснил свои действия ревностью, за которой последовал внезапный приступ ненависти.



