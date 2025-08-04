Подросток сбежал от родителей в аэропорту и улетел в другую страну

04 августа 2025, 18:33

Mirror: 15-летний британец сбежал от родителей в аэропорту и один улетел в Милан

Фото: iStock/AlxeyPnferov

15-летний британец тайно сел на рейс в Милан вместо совместного перелета с родителями в Лондон. Об этом пишет британская газета The Daily Mirror.