Подросток сбежал от родителей в аэропорту и улетел в другую страну
15-летний британец тайно сел на рейс в Милан вместо совместного перелета с родителями в Лондон. Об этом пишет британская газета The Daily Mirror.
В утренние часы семья готовилась к вылету в Великобританию из аэропорта Менорки. Перед рейсом в лондонский аэропорт Станстед подросток внезапно пропал. Тогда обеспокоенные родители обратились за помощью, чтобы найти сына по записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что юноша сбежал от них и один полетел в Италию.
При этом неизвестно, как он прошел паспортный контроль и сел на самолет без билета. По одной из версий, он мог проскользнуть на посадку после закрытия гейта, когда сотрудники авиагавани покинули свои посты. В итоге мать подростка последовала за ним, чтобы они вместе вернулись домой.
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