Подросток сбил в Истре журналиста на угнанной машине и скрылся

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В Истре подросток на угнанном автомобиле «Мерседес» сбил корреспондента мультимедийного информационного центра «Известия». Ему предъявили обвинения, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«27 июня возле одного из торговых центров в деревне Обушково репортёр по редакционному заданию фиксировал нарушения ПДД несовершеннолетними. В это время 16-летний парень на чужой иномарке остановился на парковке для инвалидов. Представитель СМИ задал ему вопрос о нарушении. Однако злоумышленник сдал назад, наехал на потерпевшего и скрылся», – говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям – об угоне, хулиганстве и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.
Суд отправил подростка под домашний арест.
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