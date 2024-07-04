В Подмосковье спасли котёнка, застрявшего в самодельном душе

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Котёнка, застрявшего в самодельной душевой кабинке на дачном участке в СНТ деревни Золотилово Сергиево-Посадского округа, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О том, что котёнок срочно нуждается в помощи, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщила хозяйка участка, на котором стояла самодельная неработающая душевая. Она рассказала, что котёнок залез в сливное отверстие, провалился внутрь, а вылезти не может. Самостоятельно вызволить котёнка женщина не смогла», — говорится в сообщении.Прибывшие на место спасатели выяснили, что душевая состоит из вкопанной в землю бочки, на которую уложен пол и установлен душевой поддон. С разрешения хозяйки спасатели бензопилой выпилили пол и сняли поддон. Так они смогли добраться до животного.
Котёнок был так слаб и напуган, что не мог двинуться с места, поэтому спасатели спустились в бочку и помогли ему выбраться.
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