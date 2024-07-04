В ДТП с грузовиком в Подмосковье пострадали три человека

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Грузовой автомобиль столкнулся лоб в лоб с легковой машиной на 35-м километре трассы А-107 в районе села Ямкино Богородского округа, в результате аварии пострадали водитель и две пассажирки легковушки, все пострадавшие — 2002 года рождения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Произошло лобовое столкновение грузовика и автомобиля ВАЗ-2114. Одна из пассажирок легковой машины смогла самостоятельно выбраться из разбитого автомобиля, а водителя и вторую пассажирку зажало в салоне смятыми металлическими конструкциями. Пострадавших освободили при помощи гидравлического инструмента прибывшие на место происшествия работники Мособлпожспаса», — говорится в сообщении.После освобождения спасатели зафиксировали молодых людей на жёстких носилках и передали врачам скорой. Всех троих пострадавших отправили в Ногинскую районную больницу. Водителю грузовика помощь врачей не потребовалась.
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