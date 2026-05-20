Подросток съел мороженое в любимом кафе и умер

20 мая 2026, 16:54

Jam Press: Подросток получил анафилактический шок от мороженого в Италии

В итальянском городе Казория 16-летний подросток скончался от анафилактического шока после употребления мороженого в любимом кафе. Адриано Д’Орси, страдавший аллергией на молочные белки, заказал безлактозный десерт, однако в порцию могли попасть следы молока — например, через общую ложку или аппарат для приготовления. Об этом пишет Jam Press.





Трагедия произошла 16 мая. Юноша зашёл в джелатерию с двумя друзьями по дороге домой. Симптомы проявились сразу после того, как он попробовал мороженое. Приятели довели Адриано до дома отца, который попытался ввести кортизон, но безуспешно. Прибывшие врачи спасти подростка не смогли.



Мать погибшего рассказала, что сын всегда внимательно изучал этикетки, а сотрудники заведения знали о его непереносимости и рекомендовали только безлактозные десерты. В тот день он заказал фруктовое мороженое без лактозы.



Полиция изъяла из кафе несколько вёдер с мороженым. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.



Адриано учился на третьем курсе морского института и мечтал стать капитаном. Он обещал матери взять её в кругосветное путешествие.



