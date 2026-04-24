В Петербурге задержали дебошира, устроившего погром в круглосуточном магазине
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира, устроившего погром в круглосуточном магазине. Об этом пишет 78.ru.
Инцидент произошёл на Купчинской улице во Фрунзенском районе. Отмечается, что 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил витрину, повредил кассовый узел и уничтожил часть товаров. Росгвардейцы задержали дебошира и доставили его в отдел полиции. Позже выяснилось, что мужчина уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точную сумму ущерба от погрома.
