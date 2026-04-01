Подросток совершил тяжкое преступление, чтобы спасти родителей

01 апреля 2026, 18:43

«Лента.ру»: 15-летнего подростка задержали полицейские в Подмосковье

В Московской области сотрудники транспортной полиции задержали 15-летнего подростка по подозрению в поджоге телекоммуникационного оборудования. Об этом пишет «Лента.ру».





Инцидент произошел на железнодорожной станции Опалиха. Юношу доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания.



По данным следствия, перед преступлением с ним в мессенджере связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили подростку, что его родители якобы обвиняются в совершении противоправных действий, и начали угрожать.



Злоумышленники предложили фигуранту спасти родных, выполнив их требование — поджечь телекоммуникации. Подросток приобрел растворитель и вечером того же дня направился к указанному месту, где поджег ящик с оборудованием, после чего скрылся.



